Ракетный обстрел произошел в Салтовском районе. Число жертв продолжает расти.

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Кулеба отреагировал на обстрел Салтовки

Глава МИД рассказал, что россияне нанесли удар по жилому кварталу Харькова, убив по меньшей мере 6 и ранив по меньшей мере 16 мирных жителей.

россия продолжает убивать людей посреди Европы,

– подчеркнул Кулеба.

Он подытожил, что единственными способами остановить президента страны-террористки владимира путина являются:

предоставить Украине максимальную военную помощь,

ввести более жесткие санкции против россии.

Обратите внимание! По состоянию на 2:23 18 августа известно, что в результате вражеской атаки погибли 7 человек.

Кратко об обстреле Салтовки 17 августа

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов примерно в 22:00 17 августа сообщил, что произошел очередной вражеский обстрел Харькова.

После "прилета" на Салтовке начался сильный пожар.

Сначала Синегубов рассказал, что в результате атаки погибли 2 человека, а еще 10 – получили ранения. Однако в считанные минуты количество жертв и пострадавших, к сожалению, возросло.

На ужасную вражескую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что очередной российский удар был подлым и циничным. У него нет никакого оправдания и лишь указывает на бессилие оккупантов.

В свою очередь советница главы Харьковской областной военной администрации Наталья Попова рассказала, что в общежитии, в которое ударили россияне, жили люди с недостатками слуха. Они могли не услышать сигнал воздушной тревоги, а после обстрела, вероятно, не могут отозваться к спасателям из-под завалов.

По словам Синегубова, вероятнее всего, россияне атаковали общежитие ракетой "Искандер". Обстрел вызвал ужасные разрушения – здание полностью уничтожено

Среди пострадавших есть 11-летний ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии, а остальные госпитализированные – в среднем.

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