Ракетний обстріл трапився у Салтівському районі. Кількість жертв продовжує зростати.
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Кулеба відреагував на обстріл Салтівки
Очільник МЗС розповів, що росіяни завдали удару по житловому кварталу Харкова, убивши щонайменше 6 і поранивши щонайменше 16 мирних жителів.
росія продовжує вбивати людей посеред Європи,
– наголосив Кулеба.
Він підсумував, що єдиними способами зупинити президента країни-терористки владіміра путіна є:
- надати Україні максимальну військову допомогу,
- запровадити значно жорсткіші санкції проти росії.
Коротко про обстріл Салтівки 17 серпня
- Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов приблизно о 22:00 17 серпня повідомив, що трапився черговий ворожий обстріл Харкова.
- Після "прильоту" на Салтівці розпочалася сильна пожежа.
- Спершу Синєгубов розповів, що внаслідок атаки загинули 2 людини, а ще 10 – зазнали поранень. Проте за лічені хвилини кількість жертв та постраждалих, на жаль, зросла.
- На жахливу ворожу атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що черговий російський удар був підлим та цинічним. Він не має жодного виправдання та лише вказує на безсилля окупантів.
- Своєю чергою, радниця голови Харківської обласної військової адміністрації Наталія Попова розповіла, що в гуртожитку, в який вдарили росіяни, жили люди з вадами слуху. Вони могли не почути сигналу повітряної тривоги, а після обстрілу, ймовірно, не можуть озватися до рятувальників з-під завалів.
- За словами Синєгубова, найімовірніше, росіяни атакували гуртожиток ракетою "Іскандер". Обстріл спричинив жахливі руйнування – будівля знищена вщент.
- Серед постраждалих є 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, а решта госпіталізованих – в середньому.
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