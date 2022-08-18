Ракетний обстріл трапився у Салтівському районі. Кількість жертв продовжує зростати.

До теми "Моя бабуся застрягла": перші кадри порятунку людей з гуртожитку в Салтівці

Кулеба відреагував на обстріл Салтівки

Очільник МЗС розповів, що росіяни завдали удару по житловому кварталу Харкова, убивши щонайменше 6 і поранивши щонайменше 16 мирних жителів.

росія продовжує вбивати людей посеред Європи,

– наголосив Кулеба.

Він підсумував, що єдиними способами зупинити президента країни-терористки владіміра путіна є:

надати Україні максимальну військову допомогу,

запровадити значно жорсткіші санкції проти росії.

Зверніть увагу! Станом на 2:23 18 серпня відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули 7 людей.

Коротко про обстріл Салтівки 17 серпня

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов приблизно о 22:00 17 серпня повідомив, що трапився черговий ворожий обстріл Харкова.

Після "прильоту" на Салтівці розпочалася сильна пожежа.

Спершу Синєгубов розповів, що внаслідок атаки загинули 2 людини, а ще 10 – зазнали поранень. Проте за лічені хвилини кількість жертв та постраждалих, на жаль, зросла.

На жахливу ворожу атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що черговий російський удар був підлим та цинічним. Він не має жодного виправдання та лише вказує на безсилля окупантів.

Своєю чергою, радниця голови Харківської обласної військової адміністрації Наталія Попова розповіла, що в гуртожитку, в який вдарили росіяни, жили люди з вадами слуху. Вони могли не почути сигналу повітряної тривоги, а після обстрілу, ймовірно, не можуть озватися до рятувальників з-під завалів.

За словами Синєгубова, найімовірніше, росіяни атакували гуртожиток ракетою "Іскандер". Обстріл спричинив жахливі руйнування – будівля знищена вщент.

Серед постраждалих є 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, а решта госпіталізованих – в середньому.

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