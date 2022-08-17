Люди, ймовірно, навіть не можуть озватись до рятувальників з-під завалів. Відповідну інформацію повідомила радниця глави Харківської ОВА Наталія Попова.

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В атакованому гуртожитку жили люди з вадами слуху

росіяни, ви горітимете в пеклі! Бити по житловому будинку це пи***ець. Але серед постраждалих були люди з вадами слуху,

– написала Попова.

Вона додала, що попередньо люди з інвалідністю були серед тих, кому надали допомогу на місці. Станом на 23 годину 17 серпня чекали інформацію з лікарень.

"Вони навіть не могли почути тривогу… Вони ж не можуть озватись під час оголошення тиші рятувальникам", – описала жах трагедії радниця глави ОВА.

Що відомо про ракетну атаку по Салтівці

Мер Харкова Ігор Терехов ввечері 17 серпня заявив, що росіяни атакували Салтівку. Згодом повідомив, що у місті спалахнула сильна пожежа у житловому будинку.

Вже орієнтовно о 22:17 17 серпня мер повідомив, що загинули 6 людей, ще 13 – постраждали.

Володимир Зеленський заявив, що Україна цієї атаки росіянам не пробачить та обов'язково помститься.

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