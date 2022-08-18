Відповідну кадри опублікував начальник пресслужби у патрульної поліції Харківської області. На жаль, внаслідок атаки росіян загинули та постраждали люди.

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На опублікованих поліцією кадрах від початку чутно крики людей, які просять про допомогу або переживають за своїх рідних.

На початку відео жінка у розпачі кричить, що під завалами застрягла її бабуся.

Бабусю! Моя бабуся застрягла!
– казала жінка.

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(Важливо! Не радимо переглядати відео вразливим людям та дітям!)

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