Відповідну кадри опублікував начальник пресслужби у патрульної поліції Харківської області. На жаль, внаслідок атаки росіян загинули та постраждали люди.
Важливо Внаслідок удару по Салтівці знищений гуртожиток, кількість жертв встановлюють, – Зеленський
У мережі показали перші кадри з порятунку людей на Салтівці
На опублікованих поліцією кадрах від початку чутно крики людей, які просять про допомогу або переживають за своїх рідних.
На початку відео жінка у розпачі кричить, що під завалами застрягла її бабуся.
Бабусю! Моя бабуся застрягла!
– казала жінка.
Перші кадри після атаки по гуртожику в харківській Салтівці: дивіться відео 18+
(Важливо! Не радимо переглядати відео вразливим людям та дітям!)
Трагедія у харківській Салтівці: основне
- російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли Харків. Директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол розповів, що вороги випустили по Салтівському району крилату ракету "Калібр".
- Вдарили по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема – діти та пенсіонери.
- Радниця глави Харківської ОВА Наталя Попова повідомила, що серед жителів знищеного гуртожитку на Салтівці були люди із вадами слуху. Їх доправили до лікарні, а деяким надали допомогу на місці.
- Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки загинуло 7 людей, ще 17 –поранені.
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