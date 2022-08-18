Соответствующие кадры опубликовал начальник прессслужбы в патрульной полиции Харьковской области. К сожалению, в результате атаки россиян погибли и пострадали люди.

Важно В результате удара по Салтовке уничтожено общежитие, количество жертв устанавливают, – Зеленский

В сети показали первые кадры спасения людей в Салтовке

На опубликованных полицией кадрах изначально слышны крики людей, которые просят о помощи или переживают за своих родных.

В начале видео женщина в отчаянии кричит, что под завалами застряла бабушка.

Бабушка! Моя бабушка застряла!
– говорила женщина.

Первые кадры после атаки по общежитию в харьковской Салтовке: смотрите видео 18+
(Важно! Не рекомендуем просматривать видео уязвимым людям и детям!)

Трагедия в харьковской Салтовке: основное

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