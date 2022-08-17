Соответствующую информацию сообщил Владимир Зеленский. россияне атаковали город вечером 17 августа.

Важно Оккупанты ударили по Салтовке в Харькове, возник пожар: погибли 6 человек, еще 16 пострадали

россияне снова ударили по Салтовке

Президент Украины написал, что когда слышишь о харьковской Салтовке – это опять боль за всю Украину и Харьков.

Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем,

– сказал Зеленский.

Добавил, что это:

подлый и циничный удар по гражданским;

он не имеет никакого оправдания;

демонстрирует бессилие агрессора.

"Не простим, отомстим", – пообещал Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

Последствия атаки по Салтовке: смотрите видео

Кратко об ударе россияне по Харькову

Ориентировочно в 21:34 17 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты снова ударили по многострадальной Салтовке в Харькове. Тогда мэр объяснил, что предварительно ракеты прилетели возле многоэтажки.

Впоследствии ориентировочно в 21:45 Игорь Терехов сообщил, что на месте "прилета" – пожар в жилом доме.

К сожалению, уже в 22:16 мэр Харькова написал о предварительном количестве жертв и раненых. Тогда установили 3 погибших и 10 раненых. На месте работали медики.

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