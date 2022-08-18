Станом на 15 годину повідомлялося, що внаслідок удару постраждали 45 людей, хоча іще вранці ця цифра була удвічі меншою. Про це в ефірі 24 каналу повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталя Попова. Відомо, що серед постраждалих були люди з інвалідністю.

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Внаслідок атаки росіян по гуртожитку загинули люди

Раніше рятувальники повідомляли, що інформація про влучання ракети 3-поверховий житловий будинок надійшла орієнтовно о 21:40 17 серпня.

Станом на 23:38 17 серпня пожежу локалізували. Працівники ДСНС продовжували гасити осередки пожеж та рятувати людей з-під завалів. Спочатку рятувальники повідомили про 7 загиблих та 13 постраждалих. Водночас 4 осіб вдалося врятувати.

Кількість жертв знову зроса. Після 16 прокуратура повідомила про 13 загиблих внаслідок обстрілу нічного обстрілу гуртожику в Харкові.

Кількість поранених спершу зросла до 17

Станом на 00:38 18 серпня мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених зросла.

Наразі 7 загиблих, 17 поранених,

– написав Терехов.

Мер Харкова додав, що:

всі поранені вже у лікарнях, де їм надають необхідну допомогу;

людей забезпечили потрібними ліками;

всім, хто залишився без даху над головою, надано житло.

"Те, що сталося ввечері середи ще раз довело – це не війна однієї армії проти іншої. Вони воюють за нашу смерть як народу. Саме тому вони б'ють житловими будинками", – пояснив Терехов.

Станом на ранок 18 серпня кількість постраждалих, за даними ДСНС, зросла до 20.

Наразі відомо про 40 постраждалих: одна людина загинула у лікарні

Як 24 каналу повідомила радниця голови Харківської ОВА, станом на 15 годину постраждало 45 осіб. На жаль, загалом 13 людей загинуло. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Серед постраждалих є діти. Троє з них зараз перебувають у лікарні. Деяким допомогу надали на місці. Більшість пацієнтів – середньої тяжкості. Однак є вкрай важкі. На жаль, одна людина загинула після прибуття до лікарні. Його реанімували 20 хвилин,

– зазначила Попова.

Вона також назвала цей терористичний акт російської армії – геноцидом українського народу.

У ОВА розповіли про поранених

Раніше глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що серед поранених є 11-річна дитина. Окрім того, один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані – в середньому стані. Станом на 00:58 18 серпня, рятувальники продовжували шукати людей під завалами, а медики Центру екстреної медичної допомоги чергували на місці.

Також Олег Синєгубов написав:

росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних, а тепер у своїх так званих "ЗМІ" поширюють чергові фейки про "військові об'єкти";

жодного військово об'єкту, виключно цивільні – серед яких пенсіонери та діти;

це справжній тероризм, на який здатні тільки нелюди.

Рятувальники намагаються витягнути людей з-під завалів: дивіться відео

Трагедія у харківській Салтівці / Фото ДСНС та Суспільне

Ракетний удар по Харкову: коротко

Ввечері 17 серпня мер Харкова Ігорс Терехов повідомив, що росіяни вдарили по харківському району Салтівка. На місці спалахнула пожежа.

Директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів, що вороги випустили по Салтівському району Харкова крилату ракету "Калібр". Вона вдарила по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери.

Радниця глави Харківської ОВА Наталя Попова повідомила, що серед жителів знищеного будинку на Салтівці були люди із вадами слуху. Попова пригадала також, що люди навіть не могли почути тривогу, вони не можуть озватись під час оголошення тиші рятувальникам.

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