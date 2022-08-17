Деталі обстрілу росіян повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Він зазначив, що попередньо "приліт" був біля житлової багатоповерхівки.

Будьте обережні, дотримуйтесь правила двох стін,

– наголосив Терехов.

Мер Харкова додав, що на місці "прильоту" спалахнула сильна пожежа у житловій будівлі. Про жертв та постраждалих інформації поки що немає.

Зауважимо, що приблизно о 21:17 у місті оголосили загрозу артобстрілу та повітряну тривогу. Перші повідомлення про вибухи почали з'являтися у місцевих телеграм-каналах вже за 2 хвилини. Припускають, що ворог міг вдарити крилатою ракетою, але підтвердження цьому немає.