Про це розповів уже наступного дня міський голова Олександр Сєнкевич. Він також показав відео з ліквідацією наслідків нічної атаки Миколаєва.

Зауважте Це гібридна війна, вони терористи, – Кім про "анонсовані" цілі росіян

Якими ракетами завдали ударів

Атака розпочалася після оголошення тривоги о 2 годині ночі. Загалом зафіксували 6 "прильотів" у двох районах міста. Були люди, які зазнали легких тілесних ушкоджень, але, на щастя, все обійшлося без жертв. Атаку здійснили ракетами С-300.

Наслідки атаки в Центральному районі

Тут передусім найбільше впадати в око те, що зазнав руйнувань Чорноморський університет. Вибухи ракет там пошкодили стіни, а також вибили вікна та двері в різних корпусах. Подекуди вибухом двох боєприпасів навіть була зруйнована стеля та внутрішнє оздоблення приміщень.

Там же від обстрілів постраждали 27 житлових будинків. У них загалом вилетіли 154 вікна. У трьох будинках повністю зруйнований дах, в одинадцяти - пошкоджений частково.

Наслідки удару в Корабельному районі

Тут під обстріл вже потрапило приватне підприємство. У ньому повністю знищили автопарк. Ударна хвиля та уламки ракет пошкодили 5 приватних будинків.

Мер показав наслідки обстрілу Миколаєва: дивіться відео

До теми – що Кім сказав про потужний обстріл Миколаєва: дивіться відео