Об этом рассказал уже на следующий день городской голова Александр Сенкевич. Он также показал видео с ликвидацией последствий ночной атаки на Николаев.

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Какими ракетами нанесли удары

Атака началась после оглашения тревоги в 2 часа ночи. В общей сложности зафиксировали 6 "прилетов" в двух районах города. Были люди, которые получили легкие телесные повреждения, но, к счастью, все обошлось без жертв. Атаку совершили ракетами С-300.

Последствия атаки в Центральном районе

Здесь прежде всего бросается в глаза то, что потерпел разрушения Черноморский университет. Взрывы ракет там повредили стены, а также выбили окна и двери в разных корпусах. Кое-где взрывом двух боеприпасов даже был разрушен потолок и внутренняя отделка помещений.

Там же от обстрелов пострадали 27 жилых домов. В них в общей сложности вылетели 154 окна. В трех домах полностью разрушена крыша, в одиннадцати – повреждена частично.

Последствия удара в Корабельном районе

Здесь под обстрел уже попало частное предприятие. В нем полностью уничтожен автопарк. Ударная волна и обломки ракет повредили 5 частных домов.

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