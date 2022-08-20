Тому загалом вже відомо про 18 загиблих внаслідок влучання ракет у гуртожиток, проте це не остаточні дані. Про це повідомили в харківській міськраді 20 серпня.

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Кілька тіл сильно понівечені ​

Наразі вже відомо, що один зі знайдених загиблих є чоловіком. Але з двома іншими тілами все значно важче, оскільки ці люди зазнали дуже сильних ушкоджень.

Інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії,

– підсумували в міській раді Харкова.

Розбір завалів після обстрілу гуртожитку / Фото ДСНС Харкова

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Інформація про влучання ракети в 3-поверховий житлову будівлю надійшла рятувальникам орієнтовно о 21:40. По прибуттю службовці ДСНС одразу почали гасити осередки пожеж, а також рятувати людей з-під завалів.

Спершу було відомо лише про 7 загиблих та 13 постраждалих. Також 4 осіб без суттєвих ушкоджень вдалося врятувати. Проте кількість продовжувала зростати.

Наступного дня місцева прокуратура повідомила, що вже є 13 загиблих. Зазнали поранень загалом 45 осіб. Всім, хто залишився без даху над головою, одразу надали тимчасове житло.

Серед постраждалих є діти. Троє з них зараз перебувають у лікарні. Деяким допомогу надали на місці. Більшість пацієнтів – середньої тяжкості. Однак є вкрай важкі. На жаль, одна людина загинула після прибуття до лікарні. Його реанімували 20 хвилин,

– розповіла тоді радниця голови Харківської ОВА 24 каналу.

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