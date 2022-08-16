Пропозицію щодо підтримки МАГАТЕ висловив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу.

Важливо росіяни отримали протилежну реакцію, – Жданов про наслідки обстрілів Енергодара

Дюжаррік підкреслив, що організація має логістичні й безпекові спроможності для підтримки місії МАГАТЕ на ЗАЕС з Києва.

Цікаво! росія погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через Київ.

В Офісі Президента вже відреагували на цю заяву. Михайло Подоляк підкреслив, що ООН зробила відмінний перший крок.

Усі візити на ЗАЕС – лише через Київ. росія, звісно, дає задню, бо їй є що приховувати. Другим кроком мають стати санкції щодо атомної промисловості. Третім – ультимативна вимога до росії залишити станцію. І нарешті четвертий крок – вигнання росію з Ради Безпеки,

– пояснив Подоляк.

Що відомо про обстріл ЗАЕС

Окупанти регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС. Один з останніх таких випадків був 14 серпня. Ймовірно, росіяни готують нові провокації. Пропагандисти писали, що обстріли були у районі біля АЕС. Крім того, повідомляють про одну жертву та ще одного постраждалого.

В обстрілах станції окупанти звичайно, що звинувачують Україну. Це брехня, бо один із інженерів Запорізької АЕС розповідав, що персонал росатому під час обстрілів сидить у сховищах. А деякі російські військові в цей момент спокійно собі гуляють територією, знаючи, що стріляють вони.

Ще одним доказом того, що по станції стріляє саме росія є те, що один з інженерів розповідав: на АЕС перебуває дуже багато російської техніки різних типів. Він не лише розказував про неї детально, а й описав обстріли, які ведуть окупанти.

Чому росіяни обстрілюють ЗАЕС

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що росія такими своїми злочинними діями намагається тримати світову спільноту в заручниках. Адже постійні обстріли ЗАЕС можуть спричинити ядерну катастрофу.

росіяни намагаються тримати нас усіх з вами в заручниках за допомогою застосування ними ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї,

– сказав міністр.

Ці обстріли ворога він назвав провокацією і грою на "ядерних нервах" всього світу.

Чому Запорізьку АЕС складно уразити: дивіться відео