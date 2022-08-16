Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, вже 42 держави та Євросоюз вимагають від росії негайно вивести війська із Запорізької АЕС.

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Чи ризикнуть вони підірвати АЕС

Жданов прогнозує, що окупанти продовжуватимуть обстрілювати Енергодар та територію Запорізької АЕС "за інерцією". Через певний час ситуація вщухне і повністю зійде нанівець.

Утім, небезпека все одно існує. Хоч Жданов не вірить, що окупанти реально ризикнуть знищити ЗАЕС.

Так, небезпека існує. В будь-який момент ситуація може вийти з-під контролю. Вони хоч і криворукі, але не зовсім ідіоти. Ви ж пам'ятаєте, хто першим оголосив цю "загрозу". Це був генерал-майор військ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту. Це була людина, яка розуміла, про що говорить, – зазначив Жданов.

Тому Жданов вірить, що вся ця ситуація – звичайний блеф, а інстинкт самозбереження в окупантів все ж візьме гору. Він згадав про анонімне інтервю співробітників ЗАЕС для ВВС, який зазначив, що росіяни взяли документацію і чітко визначили місця, де можна вести вогонь, щоб не зашкодити АЕС.

Жданов про ситуацію на Запорізькій АЕС: дивіться відео

росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС: коротко