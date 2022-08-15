Про це Президент Володимир Зеленський сказав 15 серпня у зверненні до українців. Він також наголосив – росія несе загрозу для життя європейців.

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"росія не припиняє своїх шантажистських дій на Запорізькій АЕС і навколо неї. Провокативні обстріли території АЕС продовжуються", – заявив Зеленський.

росія відповідальна за ядерну кризу

За словами президента, окупанти прикриваються станцією й обстрілюють міста та громади поряд. росіяни на об'єктах станції ховають боєприпаси та військову техніку.

"Де-факто, станція замінована. Все це свідчить, що росія відкидає безпекові вимоги країн Євросоюзу і 15 інших країн. Загалом 42 (держави – 24 канал), які закликали росію вивести свої сили зі станції", – сказав Зеленський.

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Він зазначив, що мовиться про Туреччину, Грузію, Велику Британію, Південну Корею, Японію, Австралію, Канаду, США. Проте держава-терористка дозволяє собі повністю ігнорувати вимоги міжнародної спільноти.

Це свідчить про необхідність негайних дій. Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах Євросоюзу, і по Туреччині, по Грузії, по країнах з віддалених регіонів. Усе залежить від напрямку і сили вітру. Якщо через дії росії станеться катастрофа, наслідки можуть вдарити й по тих, хто поки мовчить,

– заявив президент.

Він наголосив, що світ розуміє – росія відповідальна за ядерну кризу. Проте від розмов треба переходити до жорстких санкцій проти кремля.

Окупанти захопили ще один об'єкт біля ЗАЕС

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що росіяни вдерлися до медичного лабораторного центру, що розташовується поблизу ЗАЕС. Вони змушували працівників співпрацювати з окупаційним режимом, проте люди відмовилися. Загалом штат складається з 33 осіб.

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