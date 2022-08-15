Про це 15 серпня розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов. Він зазначив, що окупанти захопили Енергодарське відділення Василівського відділу державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб" (лабораторний центр).

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"Працівники відмовилися від співпраці з окупантами й з завтрашнього дня на роботу вже не виходитимуть", – зазначив мер.

Лабораторний центр розташовується поблизу Запорізької АЕС. У його штаті є 33 працівники.

Вибухи в Енергодарі

Мер Орлов о 16:16 повідомив, що в Енергодарі лунали вибухи. Зокрема, їх було чутно поблизу стели та молитовного будинку. Міський голова вкотре закликав людей бути обачними.

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Вбивства працівників ЗАЕС

російські окупанти 14 серпня вбили працівника ЗАЕС. Мовиться про майстра цеху Марко Максима. Він потрапив під обстріл. Загарбники 6 разів вгатили по місту.

Журналістам вдалось поспілкуватися з працівником, який перебуває на Запорізькій АЕС. Він розповів, що росіяни катують та вбивають його колег. Чоловік зазначив – вороги залишили зброю в басейнах охолодження води. Згодом вони змушували аквалангіста пірнати за нею. Той відмовився й окупанти били його до смерті.

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