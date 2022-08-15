Об этом 15 августа рассказал городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что оккупанты захватили Энергодарское отделение Васильевского отдела государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней" (лабораторный центр).

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"Работники отказались от сотрудничества с оккупантами и с завтрашнего дня на работу уже не будут выходить", – отметил мэр.

Лабораторный центр находится возле Запорожской АЭС. В его штате 33 работника.

Взрывы в Энергодаре

Мэр Орлов в 16:16 сообщил, что в Энергодаре раздавались взрывы. В частности, их было слышно вблизи стелы и молитвенного дома. Городской глава в очередной раз призвал людей быть осторожными.

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Убийства работников ЗАЭС

российские оккупанты 14 августа убили работника ЗАЭС. Речь идет о мастере цеха Марке Максиме. Он попал под обстрел. Захватчики 6 раз ударили по городу.

Журналистам удалось пообщаться с работником, который находится на Запорожской АЭС. Он рассказал, что россияне пытают и убивают его коллег. Мужчина отметил – враги оставили оружие в бассейнах охлаждения воды. Впоследствии они заставляли аквалангиста нырять за ним. Тот отказался и оккупанты били его до смерти.

Обратите внимание – обстрел Энергодара 15 августа: смотрите видео