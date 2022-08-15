Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он также отметил, что, несмотря ни на что, имеет очень большие сомнения, что Россия решится на сознательный подрыв ЗАЭС.

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Россия вряд ли подорвет Запорожскую АЭС и весомым аргументом в пользу этого тезиса является то, что оккупанты пытаются переключить ЗАЭС в энергосистему России,

– убежден Андрей Вигиринский.

По словам политолога, именно последствия подрыва все опасаются, потому что в здравом смысле никто не будет обстреливать АЭС с целью взрыва.

"Если будет такой "план", то об этом будет знать весь мир и даже "союзники" россии вряд ли будут довольны. Те же китайцы могут сказать россии, что это уже слишком и совершенно не те методы ведения войны", – объясняет аналитик.

По словам Вигиринского, Китай публично не будет вмешиваться в войну россии против Украины, или в то, чтобы убедить россию отступить с ЗАЭС, он призывает к переговорам, но круг вопросов шире проблемы вокруг Запорожской АЭС.

"Также стоит отметить, что Китай склоняет к переговорам россию и США, то есть не говорится об апелляции Китая к украинским властям", – добавляет политолог.

Последние события вокруг Запорожской АЭС

14 августа оккупанты снова обстреляли ЗАЭС. К сожалению, погиб один из работников электростанции.

российские военные до смерти забили аквалангиста на ЗАЭС . Он отказался "искать оружие", которое им показалось.

Евросоюз призвал Россию вернуть контроль над ЗАЭС Украине. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что российские войска должны покинуть объект.

Подробнее о вероятности подрыва Запорожской АЭС: смотрите видео