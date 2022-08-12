Боррель заявил, что российские войска должны покинуть ЗАЭС

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель написал в твиттере, что Запорожскую АЭС нельзя использовать в рамках какой-либо военной операции.

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Он поддержал призыв о демилитаризации этой территории, "начиная с полного вывода российских войск". Кроме того, Боррель призвал МАГАТЭ посетить ЗАЭС.

россия должна немедленно вернуть полный контроль (над ЗАЭС – 24 канал) законному суверенному владельцу – Украине,

– написал Боррель.

Что происходит на ЗАЭС

российские военные 4 марта захватили город Энергодар и Запорожскую АЭС. оккупанты захватывали ЗАЭС, устроив на ее территории стрельбу.

5 августа россияне дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Во время каждого обстрела было зафиксировано по три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.

6 августа российские военные едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива. 11 августа оккупанты едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.

Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет контроль над станцией.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал мир отреагировать на заминирование территории Запорожской АЭС. Президент Владимир Зеленский предупредил, что россия может создать большую катастрофу, чем авария на ЧАЭС.

Президент подчеркнул, что на ЗАЭС сразу 6 энергоблоков, когда на Чернобыльской АЭС взорвался только один.

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