Боррель заявив, що російські війська мають покинути ЗАЕС

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель написав у твітері, що Запорізьку АЕС не можна використовувати в рамках будь-якої військової операції.

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Він підтримав заклик про демілітаризацію цієї території, "починаючи з повного виведення російських військ". Окрім того, Боррель закликав МАГАТЕ відвідати ЗАЕС.

Росія має негайно повернути повний контроль (над ЗАЕС – 24 канал) законному суверенному власнику – Україні,

– написав Боррель.

Що відбувається на ЗАЕС

російські військові 4 березня захопили місто Енергодар та Запорізьку АЕС. Окупанти захоплювали ЗАЕС, влаштувавши на її території стрілянину.

5 серпня росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Під час кожного з обстрілів було зафіксовано по три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

6 серпня російські військові ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива. 11 серпня окупанти ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС.

Окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією.

Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав світ відреагувати на замінування території Запорізької АЕС. Президент Володимир Зеленський попередив, що росія може створити більшу катастрофу, аніж аварія на ЧАЕС.

Президент підкреслив, що на ЗАЕС відразу 6 енергоблоків, коли на Чорнобильській АЕС вибухнув тільки один.

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