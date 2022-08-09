Персонал "росатому" передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Про це повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін.

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Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Зауважимо, раніше Котін казав, що ЗАЕС пов'язана з Україною лише однією лінією.

Для того, щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, потрібно загасити весь південь України – окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Після цього області знову планують заживити від підстанції в Джанкої, поступово дійти до Каховської, а потім – до ЗАЕС,
– розповів президент "Енергоатому".

Після цього станцію неможливо буде повернути до української енергосистеми.

Котін наголосив, що зараз ситуація на ЗАЕС близька до тієї, яка була на японській Фукусімі-1 перед аварією у 2011 році.

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