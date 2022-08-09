На розміщеному малюнку зобразили чотирьох чоловіків, які захищають Запорізьку АЕС від нападу російських загарбників. До речі, нещодавно біля станції зафіксували три "прильоти".

До теми Є реальний ризик ядерної катастрофи, – у МАГАТЕ відреагували на обстріл окупантами ЗАЕС

Атланти Запорізької АЕС

"Попри погрози фізичної розправи, знущання та постійні перешкоди в роботі персонал станції продовжує виконувати свій обов'язок перед країною. Справжні атланти Запорізької АЕС!" – пишуть у мережі.

Важливо зазначити, якщо російські загарбники підірвуть Запорізьку АЕС, то постраждає не лише Україна, оскільки площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисячі кілометрів квадратних.

Наслідки аварії будуть у 10 разів гірше, ніж від Чорнобильської катастрофи.

Важливо! Викид радіоактивного цезію за можливої аварії у Запоріжжі буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов. Основна частина викидів припаде на Україну, але постраждають також ЄС, білорусь і росія.

Тому співробітники ЗАЕС мужньо захищають станцію від лиха.



Малюнок із працівниками Запорізької АЕС / фото телеграм-каналу "Енергодар"

Яка ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини

росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС 5 серпня. Під час першого обстрілу зафіксували три "прильоти" біля промислового майданчика станції.

Після другого обстрілу теж зафіксували три "прильоти": росіяни влучили по майданчику АЕС біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

Ввечері наступного дня окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС та ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.

У МАГАТЕ визнали, що існує реальний ризик ядерної катастрофи.

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