На розміщеному малюнку зобразили чотирьох чоловіків, які захищають Запорізьку АЕС від нападу російських загарбників. До речі, нещодавно біля станції зафіксували три "прильоти".

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Атланти Запорізької АЕС

"Попри погрози фізичної розправи, знущання та постійні перешкоди в роботі персонал станції продовжує виконувати свій обов'язок перед країною. Справжні атланти Запорізької АЕС!" – пишуть у мережі.

Важливо зазначити, якщо російські загарбники підірвуть Запорізьку АЕС, то постраждає не лише Україна, оскільки площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисячі кілометрів квадратних.

Наслідки аварії будуть у 10 разів гірше, ніж від Чорнобильської катастрофи.

Тому співробітники ЗАЕС мужньо захищають станцію від лиха.


Малюнок із працівниками Запорізької АЕС / фото телеграм-каналу "Енергодар"

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