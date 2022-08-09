На рисунке изобразили четырех мужчин, защищающих Запорожскую АЭС от нападения российских захватчиков. Кстати, недавно у станции зафиксировали три "прилета".
Есть реальный риск ядерной катастрофы, – в МАГАТЭ отреагировали на обстрел оккупантами ЗАЭС
Атланты Запорожской АЭС
"Несмотря на угрозы физической расправы, издевательства и постоянные препятствия в работе персонал станции продолжает выполнять свой долг перед страной. Настоящие атланты Запорожской АЭС!" – пишут в сети.
Важно отметить, что если российские захватчики взорвут Запорожскую АЭС, то пострадает не только Украина, поскольку площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тысяч квадратных километров.
Последствия аварии будут в 10 раз хуже , чем от Чернобыльской катастрофы.
Поэтому сотрудники ЗАЭС мужественно защищают станцию от бед.
Рисунок с работниками Запорожской АЭС / фото телеграмм-канала "Энергодар"
Какая ситуация на Запорожской АЭС: последние новости
- россияне дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС 5 августа. Во время первого обстрела зафиксировали три "прилета" у промышленной площадки станции.
- После второго обстрела тоже зафиксировали три "прилета" : россияне попали по площадке АЭС возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.
- Вечером на следующий день кафиры в очередной раз обстреляли ЗАЭС и едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.
- В МАГАТЭ признали, что существует реальный риск ядерной катастрофы .
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