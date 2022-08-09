На рисунке изобразили четырех мужчин, защищающих Запорожскую АЭС от нападения российских захватчиков. Кстати, недавно у станции зафиксировали три "прилета".

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Атланты Запорожской АЭС

"Несмотря на угрозы физической расправы, издевательства и постоянные препятствия в работе персонал станции продолжает выполнять свой долг перед страной. Настоящие атланты Запорожской АЭС!" – пишут в сети.

Важно отметить, что если российские захватчики взорвут Запорожскую АЭС, то пострадает не только Украина, поскольку площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тысяч квадратных километров.

Последствия аварии будут в 10 раз хуже , чем от Чернобыльской катастрофы.

Важно! Выброс радиоактивного цезия при возможной аварии в Запорожье будет одноразовым, и то, куда он направится, будет зависеть от метеорологических условий. Основная часть выбросов придется на Украину, но пострадают также ЕС, Белоруссия и Россия.

Поэтому сотрудники ЗАЭС мужественно защищают станцию от бед.



Рисунок с работниками Запорожской АЭС / фото телеграмм-канала "Энергодар"

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