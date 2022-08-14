Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор запаса, первый заместитель командующего Сил специальных операций в 2016-2019 годах Сергей Кривонос. Он отметил, разрушить станцию очень сложно.

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путин не пойдет на такой шаг

Кривонос убежден, что путин не пойдет на такой шаг. Россияне используют ЗАЭС для того, чтобы шантажировать Украину, Европу и мир. И надо понимать, что на такие действия будут и противодействия.

Да, есть опасность и шантаж. Но я не думаю, что путин непосредственно уже пойдут на такой шаг, чтобы осуществить техногенную катастрофу на территории этой атомной станции,

– заметил бывший военный.

Поразить станцию – слишком сложно

"Слишком сложно нанести поражение этой атомной станции. Она когда конструировалась и строилась, рассчитывалась на самые плохие последствия", – рассказал Кривонос.

Также генерал-майор заметил, что строилась она с учетом горького опыта в Чернобыле. Поэтому это надежная станция, хорошо работающая и являющаяся одной из лучших станций Украины. Так что ее не так просто вывести из строя или нанести ей вред.

Кривонос о том, насколько сложно нанести вред ЗАЭС: смотрите видео

ЗАЭС нужно было отключать перед оккупацией

Бывший заместитель командующего ССО также рассказал, что заглушить станцию нужно было до того, как она попала в оккупацию. Это могли сделать сами работники ЗАЭС тогда, когда российские войска вплотную подошли к объекту.

Это была большая ошибка. Надо будет разбираться, почему полностью не заглушили электростанцию. Да, была бы проблема потом с запуском. Но, если бы мы это тогда сделали, это был бы просто комплекс зданий, который не имел бы для россиян особой ценности,

– подчеркнул Кривонос.

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