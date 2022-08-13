россияне привлекли установку "Пион" с буквой Z, но на другую ее сторону прицепили сине-желтое знамя. Российский правозащитник Марк Фейгин для 24 канала отметил, что в росармии все плохо с креативом.

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"Мы должны учитывать, что никакие гении там не работают. Может быть так, что они действительно жестко контролируют (обстрелы ЗАЭС – 24 канал) и есть инструктаж, что нужно аккуратно, потому что это настоящая атомная станция. Однако, несмотря на все инструкции, это (взрыв на энергоблоке) может состояться", – сказал Фейгин.

россиянам никто не верит

Что касается провокаций с "Пионами" и украинскими флагами, то россияне, как считает Фейгин, постоянно присматриваются, как поступить лучше. В сложившейся ситуации они сами не уверены, что что-то сработает.

Когда все вокруг обсуждают, что именно россия провоцирует под чужим флагом эти обстрелы, очень трудно убедить в противоположном и снять ответственность. Для этого требуются многочисленные манипуляции. Это очень трудно сделать, когда уже было столько провокаций,

– объясняет правозащитник.

Он подчеркнул, что за все годы россия совершила множество терактов. В частности, сбила малайзийский боинг в 2014 году.

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"По моему мнению, все провокации никого не убедят. российская сторона должна отвести войска, потому что именно она контролирует станцию. Думаю, что так быстро все не закончится. москва будет пытаться добиться хоть чего-то (имею в виду выход на мирные переговоры). Не считаю, что они сознательно взорвут энергоблок, потому что последствия будут неотвратимыми, но может и произойти что-то", – сказал Фейгин.

Причина обстрелов

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что россияне атакуют ЗАЭС не только для пропаганды. Однако главной задачей является давление на мирных людей.

"Россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель – отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию", – написал Подоляк.

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