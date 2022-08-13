Об этом заявил 13 августа советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Также он намекнул на бездействие некоторых из международных организаций в момент, когда на станции даже заминированы энергоблоки.

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Почему россия хочет повредить часть ЗАЭС

Советник объяснил, что действительно создание очередного материала для пропаганды кремля является одним из мотивов обстрелов. Однако тоже играет свою роль желание россиян оказывать давление на гражданское население южных областей.

"Зачем россии обстреливать себя на ЗАЭС?" – притворяются клоунами ru-пропагандисты. Объясняю: россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель – отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию,

– написал Подоляк.

Затем он упомянул о Международном агентстве по атомной энергии и Организации объединенных наций. Мол, она "продолжают внимательно изучать потолок". Как реагируют эти организации на обстрелы:

ООН – генсек ООН Антониу Гутерреш сделал официальное заявление, где призвал демилитаризировать территорию вокруг атомной электростанции. Он сказал, что обращается ко всем сторонам "конфликта" с призывом "проявить здравый смысл и разум".

МАГАТЭ – генеральный директор Мариано Гросси сказал, что хочет возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.

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