Соответствующее заявление генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил 11 августа на заседании Совета Безопасности ООН. В этот же день Владимир Зеленский заявил о новых "прилетах" снарядов оккупантов на ЗАЭС.

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Глава МАГАТЕ готов возглавить миссию на ЗАЭС

Мариано Гросси объяснил, что ЗАЭС находится на временно оккупированной территории. Поэтому эксперты могут попасть на станцию только, если миссия будет сотрудничать как с украинскими властями, так и с государством-оккупантом.

Я лично готов возглавить такую миссию,

– объяснил Гросси.

Также он рассказал, что миссия позволит экспертам:

оценить физический ущерб, причиненный станции. В частности, состояние основных и резервных систем безопасности; условия работы персонала;

принять срочные меры по гарантиям безопасности, проверив состояние реакторов и оборудования, ядерных материалов, хранилища свежего и отработанного топлива.

Глава МАГАТЕ добавил, что нужно провести техническое обслуживание оборудования, обеспечивающего удаленную передачу данных для них. Мариано Гросси рассказал, что:

миссию Международное агентство по атомной энергии было готово провести еще в июне, однако "в силу политических факторов и других соображений этого не произошло";

любые военные действия на станции и вблизи нее должны быть немедленно прекращены, поскольку представляют угрозу ядерной безопасности.

Радиационной угрозы после обстрелов ЗАЭС нет, но ситуация может измениться

Глава МАГАТЕ рассказал, что в настоящее время непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, и это может измениться в любой момент.

Чиновник еще раз призвал россию прекратить военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции. В противном случае могут быть серьезные последствия.

Также Мариано Гросси объяснил, что миссия не может состояться при обстреле вокруг ЗАЭС.

Украина готова содействовать миссии

Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН прокомментировал заявление главы МАГАТЭ.

Мы приветствуем готовность генерального директора агентства (говорится о МАГАТЕ – 24 канал), которую он выразил в течение брифинга, отправить миссию под председательством МАГАТЕ на оккупированную ЗАЭС,

– объяснил Кислица.

Он добавил, что миссия должна состояться в соответствии с законодательством Украины и с уважением международных обязательств.

Постпред Украины в ООН заверил, что наше государство готово обеспечить миссию всей необходимой помощью и организовать поездку через подконтрольные Украине территории.

Кратко о действиях и заявлениях россии по ЗАЭС

россияне снова цинично врут в отношении ЗАЭС. Сначала они заявили, что якобы готовы видеть миссию на атомной станции. Однако впоследствии "уточнили", точнее соврали, что Украина должна прекратить "стрелять".

Также на заседании Совета Безопасности ООН Сергей Кислица заявил, что в зале есть представитель россии базилик небензя, который только пробивает дно своей циничной ложью.

Ведь перед этим эксперты провели анализ событий и заявили, что обстрел ЗАЭС совершили именно российские военные.

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