Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что угроза катастрофы на ЗАЭС – реальная. Причиной ее могут именно российские войска.
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В начале августа россияне обстреляли ЗАЭС из РСЗО
6 августа россияне били по атомной станции из реактивных систем залпового огня. Тогда было зафиксировано попадание по площадке, которая непосредственно расположена рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива. Осколочное ранение получил и сотрудник ЗАЭС.
Эксперты проанализировали угол попадания снарядов
Эксперты проанализировали угол наклона застрявшей в земле ракеты. Для этого использовали видео, опубликованное пропагандистами. Вывод такой – обстрел вели именно российские войска из промышленной зоны между АЭС и Энергодаром.
россияне умышленно обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, чтобы запугать персонал станции, население ее города-спутника, а также дискредитировать украинских защитников.
– объяснили в "Энергоатоме".
Здесь показан угол наклона и место приземления снаряда / Фото "Энергоатома"
На рисунке показана траектория полета снаряда / Изображение "Энергоатома"
Ракеты запустили с оккупированной территории / Изображение "Энергоатома"
Смотрите видео – Данилов об угрозах на ЗАЭС: