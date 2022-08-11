Это президент Владимир Зеленский подчеркнул во время конференции союзников Украины из стран Северной Европы, информирует 24 канал. Глава государства отметил: траектория "Калибров" неслучайно пролегает над украинскими АЭС.

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россияне держат в заложниках АЭС

россия стала государством-террористом и фактически держит в заложниках атомные станции. Она шантажирует всех вероятной катастрофой. Уверен, что каждый из вас уже задумывался, как действовать, если россия применит ядерное тактическое оружие,

– сказал президент Украины.

Угроза даже больше, ведь россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную катастрофу. Авария на Запорожской АЭС может быть еще более ужасной, чем Чернобыль.

Авария на ЗАЭС может быть ужаснее, чем Чернобыль

Зеленский отметил, что это фактически будет применением ядерного оружия россией, однако без ядерного удара.

Никто из нас не может остановить ветер, если он будет нести радиацию, но мы все вместе способны остановить государство-террориста,

– пояснил Зеленский.

Президент перечислил, что для этого нужно, – это санкции против россии, которые она не сможет обходить. Речь идет о карательных ограничениях против "Росатома" и всей российской атомной отрасли. Необходимо, отметил Зеленский, увеличивать количество участников антивоенной коалиции. И самый важный пункт – оружие для Украины.

Угроза на ЗАЭС: последние новости

Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что в случае аварии на ЗАЭС из трех областей придется эвакуировать около 275 тысяч человек.

Тем временем оккупанты намерены переподключить АЭС к сети оккупированного Крыма.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что угрозами по подрыву станции россия пытается остановить продвижение ВСУ.

Смотрите в видео – Зеленский предостерег Европу о возможной ядерной катастрофе: