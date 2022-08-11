Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що загроза катастрофи на ЗАЕС – реальна. Спричинити її можуть саме російські війська.

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На початку серпня росіяни обстріляли ЗАЕС з РСЗВ

6 серпня росіяни гатили по атомній станції з реактивних систем залпового вогню. Тоді було зафіксоване влучання по майданчику, який безпосередньо розташований поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива. Осколкове поранення дістав і співробітник ЗАЕС.

Експерти проаналізували кут потрапляння снарядів

Експерти проаналізували кут нахилу ракети, яка застрягла в землі. Для цього використали відео, яке оприлюднили пропагандисти. Висновок такий – обстріл вели саме російські війська з промислової зони, що між АЕС та Енергодаром.

росіяни навмисне обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку АЕС, щоб залякати персонал станції, населення її міста-супутника, а також дискредитувати українських захисників,

– пояснили в "Енергоатомі".

Зверніть увагу! Президент Зеленський під час свого виступу на Конференції північноєвропейських держав наголосив, що катастрофа на ЗАЕС може бути значно масштабнішою, аніж Чорнобиль. Глава держави закликав країни ввести санкції проти російської ядерної галузі.

Тут показано кут нахилу та місце приземлення снаряда / Фото "Енергоатому"

На малюнку показано траєкторію польоту снаряда / Зображення "Енергоатому"

Ракети запустили з окупованої території / Зображення "Енергоатому"

Дивіться відео – Данілов про загрози на ЗАЕС: