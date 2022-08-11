Также глава государства напомнил, что так только продолжили откровенный ядерный шантаж, которым занимается государство-агрессор. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение за этот день.

Заметьте Обстрел ЗАЭС совершили именно российские военные: эксперты провели анализ событий

Почему обстрелом ЗАЭС россия пробила дно

Глава государства рассказал, что в этот день вспомнил о действиях оккупантов на АЭС во время выступления перед участниками конференции в Копенгагене. Он призвал действовать гораздо быстрее и жестче. По мнению Владимира Зеленского, это особенно важно после того, как россия перешла к откровенному ядерному шантажу.

Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные "прилеты" российских снарядов по территории станции, в непосредственной близости от объектов АЭС. р оссия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма,

– сказал президент.

Он также напомнил, что никто больше в истории человечества не использовал атомную станцию ​​так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий. Поэтому абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Сейчас это не просто украинская потребность, а глобальный интерес.

Сейчас наша страна акцентирует внимание на этом на всех уровнях – от Совета Безопасности ООН до контактов между государствами. Потому что только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС гарантирует восстановление атомной безопасности всей Европы.

Обращение Владимира Зеленского за 10 августа: смотрите видео