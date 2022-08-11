Також глава держави нагадав, що так лише продовжили відвертий ядерний шантаж, яким займається держава-агресор. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення за цей день.

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Чому обстрілом ЗАЕС росія пробила дно

Глава держави розповів, що у цей день згадав про дії окупантів на АЕС під час виступу перед учасниками конференції в Копенгагені. Він закликав діяти значно швидше й жорсткіше. На думку Володимира Зеленського, це особливо важливо після того, як росія перейшла до відвертого ядерного шантажу.

Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один з найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові "прильоти" російських снарядів по території станції, в безпосередній близькості від об'єктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму,

– сказав президент.

Він також нагадав, що ніхто більше в історії людства не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу й для висування якихось умов. Тому абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Зараз це не просто українська потреба, а глобальний інтерес.

Зараз наша країна наголошує на цьому на всіх рівнях – від Ради Безпеки ООН до контактів між державами. Бо лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС гарантує відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

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