Про це заявив 13 серпня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Також він натякнув на бездіяльність деяких із міжнародних організацій у момент, коли на станції навіть заміновані енергоблоки.

Зауважте Окупанти знову стріляють у бік Запорізької АЕС: між вильотом і прильотом – до 5 секунд

Чому росія хоче пошкодити частину ЗАЕС

Радник пояснив, що справді створення чергового матеріалу для пропаганди кремля, є одним із мотивів обстрілів. Проте теж відіграє свою роль бажання росіян тиснути на цивільне населення південних областей.

"Навіщо Росії обстрілювати себе на ЗАЕС?" – прикидаються клоунами ru-пропагандисти. Пояснюю: росія б'є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета – від'єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію,

– написав Подоляк.

Після цього він згадав Міжнародне агентство з атомної енергії та Організацію об'єднаних націй. Мовляв, вона "продовжують уважно вивчати стелю". Як реагують ці організації на обстріли:

ООН – генсек ООН Антоніу Гутерреш зробив офіційну заяву, де закликав демілітаризувати територію довкола атомної електростанції. Він сказав, що звертається до всіх сторін "конфлікту" із закликом "проявити здоровий глузд та розум".

МАГАТЕ – генеральний директор Маріано Ґроссі сказав, що хоче очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

Напередодні – росіяни вдарили по ЗАЕС 4 рази за добу: дивіться відео