Деталі розповів Енергодарський міський голова Дмитро Орлов. Раніше через ядерну небезпеку в Євросоюзі закликають росію негайно повернути ЗАЕС під контроль Україні.

Важливо Окупанти намагаються перепідключити Запорізьку АЕС до Криму

Інформацію про обстріли ЗАЕС надали місцеві мешканці. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3 – 5 секунд.

Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара. Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів,

– наголосив Орлов.