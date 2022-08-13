Про це в інтерв'ю заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, "вагнерівці" є терористами, які виконують доручення терористичної країни – росії.

Зверніть увагу Окупанти знову стріляють у бік Запорізької АЕС: між вильотом і прильотом – до 5 секунд

росія хоче залякати світ

Андрій Юсов наголосив, що росія усвідомила те, що не може залякати Україну. Тому тепер окупанти вдаються до залякування всього світу створенням ядерної загрози.

Для ядерного шантажу росіяни використовують ПВК Вагнера. Юсов підкреслив, що "вагнерівці" є терористами. У ядерному шантажі особливу роль відіграє євгеній пригожин – власник ПВК.

пригожин – це не людина, яка займається бізнесом. Він обслуговує путіна та кремлівську верхівку. І сьогодні ПВК Вагнера знаходиться в тому числі й на території Запорізької АЕС та бере безпосередню участь в тому терорі і злочинах. Зокрема, мінує територію станції,

– наголосив Юсов.

Представник пресслужби ГУР Міноборони відзначив, що прагнення окупантів залякати світ можуть мати зворотній ефект – міжнародна спільнота має зрозуміти, що є лише один сценарій розвитку подій. Мова йде про звільнення станції від окупантів, деокупацію території України та повернення Запорізької АЕС під контроль МАГАТЕ.

Чому ЗАЕС мінували саме "вагнерівці"

Андрій Юсов пояснив, що російській регулярній армії не довіряють подібних терористичних наказів через те, що окупанти можуть відмовлятися його виконувати або вимагати письмового наказу. Однак для таких дій письмових розпоряджень ніхто не надає.

Водночас у "вагнерівців" вибір не великий – виконувати злочинні накази або повернутися до в'язниці, звідки вони потрапили до приватної військової компанії.

Це не просто найманці, серед них в останній хвилі рекрутингу є велика кількість в’язнів. У них альтернатива одна: або робити те, що кажуть, або повертатися досиджувати в російській тюрмі довгий термін ув’язнення. Відтак для таких брудних справ використовується ця так звана ПВК, а насправді терористична організація, яка фінансується державою-спонсором тероризму, якою є сьогодні росія,

– наголосив Юсов.

Зверніть увагу! Від 5 серпня росія влаштовує провокативні обстріли в Енергодарі, займаючись ядерним шантажем – снаряди падають поблизу найбільшої АЕС у Європі. Міжнародна спільнота закликає росію покинути ЗАЕС та повернути її під контроль МАГАТЕ, однак окупанти намагаються звинуватити в обстрілах Україну. Крім того, росія замінувала територію Запорізької АЕС.

Важливо – чи варто боятися провокацій на ЗАЕС: дивіться відео