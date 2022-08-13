росіяни притягли установку "Піон" з літерою Z, але на інший її бік почепили синьо-жовтий прапор. Російський правозахисник Марк Фейгін для 24 каналу зазначив, що в росармії все погано з креативом.

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"Ми повинні зважати, що ніякі генії там не працюють. Може бути так, що вони справді жорстко контролюють (обстріли ЗАЕС – 24 канал) і є інструктаж, що треба акуратно, бо це справжня атомна станція. Проте попри всі інструкції, це (вибух на енергоблоці) може відбутися", – сказав Фейгін.

росіянам ніхто не вірить

Щодо провокацій з "Піонами" та українськими прапорами, то росіяни, як вважає Фейгін, постійно придивляються, як вчинити краще. У ситуації, яка є, вони самі не впевнені, що щось спрацює.

Коли всі навколо обговорюють, що саме росія провокує під чужим прапором ці обстріли, то дуже важко переконати у протилежному й зняти відповідальність. Для цього потрібні численні маніпуляції. Це дуже важко зробити, коли вже було стільки провокацій,

– пояснює правозахисник.

Він наголосив, що за всі роки росія вчинила безліч терактів. Зокрема, збила малайзійський боїнг у 2014 році.

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"На мою точку зору, всі провокації нікого не переконають. російська сторона має відвести війська, бо саме вона контролює станцію. Думаю, що так швидко все не закінчиться. москва намагатиметься добитися хоч чогось (маю на увазі вихід на мирні перемовини). Не вважаю, що вони свідомо підірвуть енергоблок, бо наслідки будуть невідворотними, але може і щось відбутися", – сказав Фейгін.

Причина обстрілів

Заступник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що росіяни атакують ЗАЕС не лише для пропаганди. Проте головним завданням є тиск на мирних людей.

"росія б'є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета – від'єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію", – написав Подоляк.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео