Про це під час стріму на ютубі 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що атомна промисловість, це величезний промисловий та технологічний важіль росії. Захід, на мою експерта, може висунути ультиматум – санкції на "росатом".

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За словами фахівця, для росії "росатом", це стратегічне підприємство і останнє, яке має вплив та поки не під санкціями. Наприклад, "газпром" вже не має тих потужностей, бо продажі газу знизились ледь не на третину. Те саме можна сказати і про "роснєфть", яке так само активно втрачає продажі.

"росатом" постачає уранове паливо у десятки країн світу, будує станції у нових країнах. Фінляндія єдина країна, яка відмовилась від розміщень такої станції,

– каже політтехнолог.

Шейтельман переконаний, що це все можна заблокувати і росія розумітиме, що її і у цій сфері цілковито ізолювали. Є лише дві сфери, які не зачепили санкції – космос та атомна енергетика, пояснює він.

Ядерний шантаж російської орди

Михайло Шейтельман політтехнолог Росіяни вперто продовжують займатись ядерним шантажем, нам важливо не вестись на ці погрози, тим паче заяви наших західних партнерів чинні. На сьогодні, загроза ядерного удару мала – на початку повномасштабного вторгнення, ця ймовірність була значно вищою.

"Потрібно розуміти, якщо путін наважиться на ядерний удар, то жити рф приблизно 40 хвилин. При чому, це вже будуть дії країн НАТО, які просто знищать його", – додає політтехнолог.

Повний стрім із політтехнологом Михайлом Шейтельманом: дивіться відео