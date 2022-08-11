Звертаючись до присутніх, Кислиця – Постпред України в ООН – звернув увагу, що у залі досі перебуває представник країни-трористки росії. Мовиться про василя небензю, який виконує єдину функцію – пробиває дно своєю цинічною брехнею.

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Щоб усунути ядерну загрозу, потрібно вивести російські війська

Кислиця заявив, що ще 6 місяців тому було навіть важко уявити, що найбільшу АЕС у Європі захоплять у межах озброєної атаки з використанням танків. Там розмістили військову техніку, з якої обстрілюють українські міста та села.

росія вдається до небезпечних провокацій. Країна-окупантка обстрілює саму ЗАЕС. Виступ небендзі Кислиця назвав потоком брехні. Постпред України в ООН наголосив, що росія вирішила піти у ва-банк та скликала цю зустріч.

Кислиця заявив, що це скликання – особливо цинічне, зважаючи на нещодавній обстріл ЗАЕС. Єдиний спосіб усунути ядерну загрозу – вивести російські війська та повернути ЗАЕС під контроль України.

Україна цінує зусилля МАГАТЕ

Постпред України в ООН наголосив, що його країна цінує зусилля МАГАТЕ та ООН, аби гарантувати безпеку українських ядерних об'єктів на тлі російського вторгнення.