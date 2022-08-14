Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій у 2016 – 2019 роках Сергій Кривонос. Він зауважив, зруйнувати станцію – дуже складно.

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путін не піде на такий крок

Кривонос переконаний, путін не піде на такий крок. Росіяни використовують ЗАЕС для того, аби шантажувати Україну, Європу та світ. І треба розуміти, на такі дії будуть і протидії.

Так, є небезпека і шантаж. Але я не думаю, що путін безпосередньо вже піде на такий крок, аби здійснити техногенну катастрофу на території цієї атомної станції,

– зауважив колишній військовий.

Уразити станцію – занадто складно

"Занадто складно завдати ураження цій атомній станції. Вона коли конструювалась і будувалась, розраховувалась на найгірші наслідки", – розповів Кривонос.

Також генерал-майор зауважив, що будувалась вона з урахуванням гіркого досвіду в Чорнобилі. Тому це надійна станція, яка добре працює і є однією з найкращих станцій України. Тож її не так просто вивести з ладу чи заподіяти їй шкоди.

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ЗАЕС треба було відключати перед окупацією

Колишній заступник командувача ССО також розповів, що заглушити станцію потрібно було до того, як вона потрапила в окупацію. Це могли зробити самі працівники ЗАЕС тоді, коли російські війська впритул підійшли до об'єкта.

Це була велика помилка. Треба буде розбиратись, чому не заглушили повністю електростанцію. Так, була б проблема потім із запуском. Але, між тим, якби ми це тоді зробили, це був би просто комплекс будівель, який не мав би для росіян особливої цінності,

– підкреслив Кривонос.

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