Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій у 2016 – 2019 роках Сергій Кривонос. Він зауважив, зруйнувати станцію – дуже складно.
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путін не піде на такий крок
Кривонос переконаний, путін не піде на такий крок. Росіяни використовують ЗАЕС для того, аби шантажувати Україну, Європу та світ. І треба розуміти, на такі дії будуть і протидії.
Так, є небезпека і шантаж. Але я не думаю, що путін безпосередньо вже піде на такий крок, аби здійснити техногенну катастрофу на території цієї атомної станції,
– зауважив колишній військовий.
Уразити станцію – занадто складно
"Занадто складно завдати ураження цій атомній станції. Вона коли конструювалась і будувалась, розраховувалась на найгірші наслідки", – розповів Кривонос.
Також генерал-майор зауважив, що будувалась вона з урахуванням гіркого досвіду в Чорнобилі. Тому це надійна станція, яка добре працює і є однією з найкращих станцій України. Тож її не так просто вивести з ладу чи заподіяти їй шкоди.
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ЗАЕС треба було відключати перед окупацією
Колишній заступник командувача ССО також розповів, що заглушити станцію потрібно було до того, як вона потрапила в окупацію. Це могли зробити самі працівники ЗАЕС тоді, коли російські війська впритул підійшли до об'єкта.
Це була велика помилка. Треба буде розбиратись, чому не заглушили повністю електростанцію. Так, була б проблема потім із запуском. Але, між тим, якби ми це тоді зробили, це був би просто комплекс будівель, який не мав би для росіян особливої цінності,
– підкреслив Кривонос.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- 14 серпня окупанти знову обстріляли ЗАЕС. На жаль, загинув один з працівників електростанції.
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