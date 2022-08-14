Загиблим виявився майстер цеху Марко Максим Петрович, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Окупанти з 15:00 до 15:30 здійснили щонайменше 6 пострілів по місту.

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Ймовірно, чоловік в цей час вигулював свого собаку. У мережі публікували жорстокі кадри з місця події. Пес теж не вижив.

Крім того, двоє енергодарців зазнали поранення. Орлов розповів, що їх доправили до спеціалізованої медико-санітарної частини міста.

Що цьому передувало

росіяни відкривали вогонь з передмістя – району яхт-клубу. Перші повідомлення про вибухи з'явились о 15:06. Хоча окупанти традиційно звинувачували в своїх же обстрілах ЗСУ.

Крім того, окупанти "глушили" зв'язок в Енергодарі та найближчих селах.

Попереджали про нові можливі провокації росіян.

Обстріли ЗАЕС: коротко

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