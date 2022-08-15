Об этом 15 августа сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Информация о взрывах появилась в 16:16.

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"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны взрывы. Сохраняйте максимальную осторожность и покиньте улицы!", – написал мэр.

Обстрел города 14 августа

россияне ударили по Энергодару, который сами же контролируют, 14 августа. Обстреляли город из яхт-клуба на окраине. Мэр Орлов сообщил, что есть пострадавшие мирные жители. Пропагандистские СМИ традиционно обвиняют в преступлениях Вооруженные Силы.

Местные рассказывают, что оккупанты глушат в Энергодаре связь. россияне готовят новые провокации.

Впоследствии Орлов рассказал, что в результате обстрела погиб работник АЭС – мастер цеха Марко Максим Петрович. Известно, что захватчики били по городу минимум 6 раз с 15:00 до 15:30.

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Убийство на ЗАЭС

На Запорожской АЭС россияне пытают и убивают работников. Журналистам удалось пообщаться с мужчиной, который сейчас находится на захваченной станции. Он рассказал, что в бассейнах для охлаждения воды захватчики оставили оружие. россияне попросили штатного аквалангиста из гидроцеха его забрать, но он отказался. За это оккупанты до смерти забили мужчину.

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Потери россиян в Энергодаре

Украинским военным 19 июля удалось попасть дроном-камикадзе в палаточный городок российских убийц возле ЗАЭС. Орлов сообщал, что ранения получили минимум 9 оккупантов. Количество убитых неизвестно.

Главное управление разведки Минобороны отметило, что также попали по автомобилю с зенитными установками и БМ-21 "Град" и убили 3 россиян. Ресурс Planet Labs опубликовал фото с сожженными позициями убийц. Его сделали 7 августа.

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