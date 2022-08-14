Обстрелы россияне совершали из пригорода – района яхт-клуба. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Первые сообщения о взрывах появились в 15:06.
Ранее Оккупанты снова стреляют в сторону Запорожской АЭС: между вылетом и прилетом – до 5 секунд
Оккупанты "глушат" связь
По словам Орлова, в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения. Предупреждают о новых возможных провокациях россиян. россияне, как всегда, разгоняют фейки, якобы по жилым кварталам били с помощью дронов-камикадзе.
По сообщениям "Риа-Мелитополь", в больницу доставили мужчину, который гулял с собакой, когда начался обстрел. К сожалению, пес погиб.
Обстрелы ЗАЭС: что известно
- россияне обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя при этом Украину.
- В частности, 5 августа они дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Во время каждого из обстрелов было по три "прилета" возле промплощадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.
- 6 августа били снова. Захватчики едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива.
- 11 августа оккупанты едва не попали в энергоблок на ЗАЭС. 13 августа местные жители вновь сообщили об обстрелах в сторону станции.
- Более того, россияне заминировали Запорожскую АЭС. Они угрожают ее взорвать, если Украина вернет контроль над станцией.
Какими могут быть последствия
В "Энергоатоме" подчеркнули, если оккупанты взорвут ЗАЭС, пострадает не только Украина, но и соседние государства: Европа и сама россия. Площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тысячи километров квадратных. Последствия аварии будут в 10 раз хуже, чем от Чернобыльской катастрофы.
Украинская власть готовится к различным вариантам развития событий, в том числе и худшим. Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что в случае катастрофы придется эвакуировать 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.
Добавим, реакторы станции рассчитаны на различные ситуации и способны выдержать удары. Однако больше рисков связаны с хранилищем отработанного ядерного топлива ЗАЭС.
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