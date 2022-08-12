Ресурс Planet Labs опубликовал спутниковое фото, где видна сожженная палатка россиян. Украине удалось ювелирно атаковать врага и не задеть Запорожскую АЭС.
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В Planet Labs отметили, что снимок был сделан 7 августа.
Справился дрон-камикадзе
По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, удар по оккупантам произошел 19 июля. Мэр рассказал, что минимум 9 российских военных получили ранения. Неизвестно, сколько оккупантов погибли.
Главное управление разведки Минобороны отметило, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе палаточный городок и технику врагов. В частности, ударили по автомобилю с зенитными установками и БМ-21 Град. В разведке отметили, что убили 3 россиян.
оккупанты продолжают врать
россияне заявили, что якобы отбили атаку украинских военных на Энергодар. Уверяют – их ПВО отбило ракеты на город и Запорожскую АЭС. Они хотят доказать местным, что их армия сильнее.
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Последний обстрел ЗАЭС
Захватчики 11 августа в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. В "Энергоатоме" отметили, что попадание было возле первого энергоблока. Россияне также повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков и радиационные датчики.
Всего вчера зафиксировали 10 прилетов. Пока ситуация в городе опасная, но контролируемая.