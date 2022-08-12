Ресурс Planet Labs опублікував супутникове фото, де видно спалений намет росіян. Україні вдалось ювелірно атакувати ворога і не зачепити Запорізьку АЕС.

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У Planet Labs зазначили, що знімок зробили 7 серпня.

Впорався дрон-камікадзе

За словами мера Енергодару Дмитра Орлова, удар по окупантах трапився 19 липня. Міський голова розповів, що щонайменше 9 російських військових отримали поранення. Невідомо, скільки окупантів загинули.

Головне управління розвідки Міноборони зазначило, що ЗСУ атакували дроном-камікадзе наметове містечко та техніку ворогів. Зокрема, вдарили по автомобілю із зенітними установками та БМ-21 Град. У розвідці зазначили, що вбили 3 росіян.

Окупанти продовжують брехати

росіяни заявили, що нібито відбили атаку українських військових на Енергодар. Переконують – їхня ППО відбила ракети на місто та Запорізьку АЕС. Вони хочуть довести місцевим, що їхня армія сильніша.

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Останній обстріл ЗАЕС

Загарбники 11 серпня вчергове обстріляли Запорізьку АЕС. В "Енергоатомі" зазначили, що влучання було біля першого енергоблока. Росіяни також пошкодили помпову станцію господарсько-побутових стоків та радіаційні датчики.

Загалом вчора зафіксували 10 "прильотів". Наразі ситуація в місті небезпечна, але контрольована.

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