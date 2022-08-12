Такая просьба связана с угрожающей ситуацией в Энергодаре. россияне обстреливают Запорожскую АЭС.
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Разведка просит жителей сообщать:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупантов;
- адреса руководящего состава оккупационных войск.
- места расположения и маршруты передвижения военной техники;
- точные данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага. Желательно, чтобы был адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас;
- лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
Призывают особо обратить внимание на работников "росатома", других присланных из россии "специалистов". Нужно передавать их должности, ФИО, адреса мест работы и проживания, а также номера и марки авто, которыми они ездят и маршруты.
В ГУР отметили, что получение российского паспорта дает основания отнести лицо к коллаборантам. За это предусмотрена ответственность.
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