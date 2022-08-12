В настоящее время ЗАЭС контролируют российские военные. Кроме этого, они обстреливают станцию, что крайне опасно.

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На ЗАЭС самый высокий уровень угрозы

Глава МВД Денис Монастырский отметил, что украинская сторона не контролирует действия на Запорожской АЭС. Кроме того, станция находится в руках необразованных специалистов, которых начали свозить россияне. Украинских специалистов, которые до сих пор находятся на станции, не всегда допускают к необходимым участкам.

Мы абсолютно ответственно можем утверждать, что адекватный контроль за действиями Запорожской АЭС отсутствует. Сегодня он фактически находится не просто в руках врага, но и в руках неопытных специалистов, которые действительно могут допустить трагедию. Те украинские специалисты, которые там остались, частично не допускаются к участкам, где они должны быть. Как известно на территории станции сегодня находится военная техника рф. Все это оценивается как наивысший уровень угрозы,

– сказал Монастырский.

МВД готовится ко всем сценариям

Министр вспомнил обстрелы, которые осуществляли российские войска по энергоблоку и подчеркнул, что это ужасно.

Напомню, что это самая большая атомная электростанция в Европе, которая имеет шесть энергоблоков. И трудно даже представить тот масштаб трагедии, который может быть, если россияне и дальше там останутся. После последних обстрелов станции мы убедились, что для них нет никаких сдерживающих факторов. Они готовы к любым действиям, несмотря на последствия. Это говорит о том, что уже сегодня мы должны готовиться к любым сценариям.

– заявил министр.

Он добавил, что МВД вместе с ГСЧС и Минрегион обсуждает разные сценарии развития событий, в том числе и эвакуацию населения окрестных населенных пунктов. По его словам, у каждого ядерного объекта есть четкий, жесткий план действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Монастырский также отметил, что украинское правительство уже обратилось к МАГАТЭ с просьбой обеспечить надлежащий контроль за этой атомной электростанцией.

Напомним, 11 августа россияне обстреляли ЗАЭС и территорию вблизи нее.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух ранее рассказал, что в случае аварии на станции нужно будет эвакуировать 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

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