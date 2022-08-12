Таке прохання пов'язане із загрозливою ситуацією в Енергодарі. росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС.
До теми На Запорізькій АЕС найвищий рівень загрози, МВС готується до всіх сценаріїв та евакуації людей
Розвідка просить жителів повідомляти:
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупантів;
- адреси керівного складу окупаційних військ.
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога. Бажано, аби була адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз,
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
Закликають особливо звернути увагу на працівників "росатому", інших присланих з росії "фахівців". Потрібно передавати їхні посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки авто, якими вони їздять та маршрути.
У ГУР зауважили, що отримання російського паспорту дає підстави зарахувати особу до колаборантів. За це передбачена відповідальність.
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