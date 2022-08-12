Таке прохання пов'язане із загрозливою ситуацією в Енергодарі. росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС.

До теми На Запорізькій АЕС найвищий рівень загрози, МВС готується до всіх сценаріїв та евакуації людей

Розвідка просить жителів повідомляти:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупантів;

адреси керівного складу окупаційних військ.

місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога. Бажано, аби була адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз,

осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Закликають особливо звернути увагу на працівників "росатому", інших присланих з росії "фахівців". Потрібно передавати їхні посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки авто, якими вони їздять та маршрути.

У ГУР зауважили, що отримання російського паспорту дає підстави зарахувати особу до колаборантів. За це передбачена відповідальність.

Зверніть увагу! Передавати дані просять за номером: +380963101126. Писати можна на Signal чи WhatsApp.

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