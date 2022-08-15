На тлі тривалих обстрілів окупантами ЗАЕС, українські нардепи просять застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі. Крім того, депутати закликають позбавити країну-агресорку права голосу у МАГАТЕ.

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Звернення українських нардепів до міжнародних організацій

Верховна Рада 15 серпня підтримала постанову щодо звернення до низки міжнародних організацій з метою засудження акту ядерного тероризму росії, який країна-агресорка чинить на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Лист-звернення нардепи адресували таким суб'єктам:

Організації Об'єднаних Націй;

Європейському Союзу;

Європейській Раді;

Організації з безпеки та співробітництва в Європі;

парламентам та урядам держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

У листі Верховна Рада засуджує дії росії та наголошує на реальному ризику ядерної катастрофи, що може загрожувати життю і здоров'ю цивільного населення, а також навколишньому середовищу в Україні та за її межами.

Підкреслюється, що росія своїми діями на ЗАЕС порушує норми міжнародного атомного права, вимоги ядерної та радіаційної безпеки, зокрема:

Міжнародну конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму,

Конвенцію про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок,

Міжнародну конвенцію про боротьбу із захопленням заручників,

а також повністю ігнорує виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 3 березня.

Обстріли та захоплення військовими угрупованнями росії ЗАЕС та інших ядерних об'єктів в Україні унеможливлюють виконання Україною у повному обсязі зобов'язань за Конвенцією про ядерну безпеку, Об'єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами, Угодою між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї,

– констатують нардепи у зверненні.

Також зазначається, що представники російського "Росатому" незаконно перебувають на території Запорізької атомної електростанції й координують дії збройних сил країни-агресорки проти ЗАЕС.

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До чого закликають нардепи

З огляду на ситуацію й факти ядерного терору росії на Запорізькій АЕС, Верховна Рада України закликає:

парламенти та уряди країн-членів МАГАТЕ визнати дії росії на ЗАЕС, зокрема мінування й обстріли станції, актом ядерного тероризму ;

; ООН, ЄС, Європейську Раду, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі, а також МАГАТЕ застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема проти "Росатому", дочірніх компаній корпорації, її підприємств та організацій як на території росії, так і за межами країни-агресорки, а також проти конкретних фізичних осіб, що є керівниками структур "Росатому";

проти всієї російської атомної галузі, зокрема проти "Росатому", дочірніх компаній корпорації, її підприємств та організацій як на території росії, так і за межами країни-агресорки, а також проти конкретних фізичних осіб, що є керівниками структур "Росатому"; країн-членів МАГАТЕ звернутися до Генеральної конференції організації щодо призупинення дії привілеїв і прав росії, як члена агентства, а також позбавлення країни-агресорки права голосу на засіданнях ради керуючих МАГАТЕ, позбавлення можливості держави-терористки брати участь у програмах співробітництва, науково-технічного обміну і міжнародних дослідницьких проєктах у межах організації тощо;

на засіданнях ради керуючих МАГАТЕ, позбавлення можливості держави-терористки брати участь у програмах співробітництва, науково-технічного обміну і міжнародних дослідницьких проєктах у межах організації тощо; ООН і МАГАТЕ направити спільну безпекову місію на ЗАЕС з подальшою демілітаризацією станції і виведенням російських військових та техніки окупантів із Запорізької ЗАЕС, а також усієї прилеглої території, зокрема з міста Енергодар.

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