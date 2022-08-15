На фоне длительных обстрелов оккупантами ЗАЭС украинские нардепы просят применить санкции против всей российской атомной отрасли. Кроме того, депутаты призывают лишить страну-агрессора права голоса в МАГАТЭ.

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Обращение украинских нардепов к международным организациям

Верховная Рада 15 августа поддержала постановление об обращении к ряду международных организаций с целью осуждения акта ядерного терроризма россии, который действует на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Письмо-обращение нардепы адресовали следующим субъектам :

Организации Объединенных Наций;

Европейскому Союзу;

Европейскому Совету;

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

парламентам и правительствам государств-членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В письме Верховная Рада осуждает действия россии и подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы , что может угрожать жизни и здоровью гражданского населения, а также окружающей среде в Украине и за ее пределами.

Подчеркивается, что россия своими действиями на ЗАЭС нарушает нормы международного атомного права, требования ядерной и радиационной безопасности, в частности:

Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма,

Конвенцию о физической защите ядерного материала и ядерных установок,

Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников,

а также полностью игнорирует выполнение резолюции Совета управляющих МАГАТЭ от 3 марта.

Обстрелы и захваты военными группировками россии ЗАЭС и других ядерных объектов в Украине исключают возможность выполнения Украиной в полном объеме обязательств по Конвенции о ядерной безопасности, Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным ядерным топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами, Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия,

– констатируют нардепы в обращении.

Также отмечается, что представители российского "росатома" незаконно находятся на территории Запорожской атомной электростанции и координируют действия вооруженных сил страны-агрессоры против ЗАЭС.

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К чему призывают нардепы

Учитывая ситуацию и факты ядерного террора России на Запорожской АЭС, Верховная Рада Украины призывает:

парламенты и правительства стран-членов МАГАТЭ признать действия россии на ЗАЭС, в частности минирование и обстрел станции, актом ядерного терроризма ;

; ООН, ЕС, Европейский Совет, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также МАГАТЭ применить санкции против всей российской атомной отрасли, в частности против "росатома", дочерних компаний корпорации, ее предприятий и организаций как на территории россии, так и за пределами страны-агрессора, а также против конкретных физических лиц, являющихся руководителями структур "росатома";

против всей российской атомной отрасли, в частности против "росатома", дочерних компаний корпорации, ее предприятий и организаций как на территории россии, так и за пределами страны-агрессора, а также против конкретных физических лиц, являющихся руководителями структур "росатома"; стран-членов МАГАТЭ обратиться к Генеральной конференции организации о приостановлении действия привилегий и прав россии как члена агентства, а также лишение страны-агрессорки права голоса на заседаниях совета управляющих МАГАТЭ, лишение возможности государства-террористки участвовать в программах сотрудничества, научно-технического обмена и международных исследовательских проектах в рамках организации и т.п.;

на заседаниях совета управляющих МАГАТЭ, лишение возможности государства-террористки участвовать в программах сотрудничества, научно-технического обмена и международных исследовательских проектах в рамках организации и т.п.; ООН и МАГАТЭ направить совместную миссию безопасности на ЗАЭС с последующей демилитаризацией станции и выводом российских военных и техники оккупантов из Запорожской ЗАЭС, а также всей прилегающей территории, в частности из города Энергодар.

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