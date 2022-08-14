Адже перебування окупантів на такому об'єкті спричиняє багато порушень і становить загрозу ядерній безпеці планети. Спільну заяву підписали 12 серпня, а оприлюднили вже через два дні. Саме в цей час росіяни продовжують гатити з РСЗВ по території атомної станції.

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У листі зазначили, що присутність російських військових сил на Запорізькій АЕС передусім шкодить, оскільки заважає оператору та українській владі виконувати свої зобов'язання з ядерної та радіаційної безпеки. Також росіяни не дають МАГАТЕ виконувати свій мандат із гарантій.

Ми рішуче підтримуємо важливість основоположних семи стовпів ядерної безпеки, як це викладено Генеральним директором МАГАТЕ Гроссі. Велику небезпеку для цих принципів становить контроль росії над Запорізькою АЕС – найбільшою АЕС Європи,

– акцентували підписанти відкритого звернення.

Також додали, що розміщення російських військових та озброєння на ядерному об'єкті є неприйнятним. Адже воно порушує принципи безпеки та гарантій, які зобов'язалися поважати всі члени МАГАТЕ – росія теж. Окрім цього, вказали в листі, що "рішуче засуджують" використання росією дезінформації для спроби виправдати свої незаконні дії.

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