Об этом Президент Владимир Зеленский сказал 15 августа в обращении к украинцам. Он также подчеркнул – россия несет угрозу жизни европейцев.

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"Россия не прекращает своих шантажистских действий на Запорожской АЭС и вокруг нее. Провокативные обстрелы территории АЭС продолжаются", – заявил Зеленский.

россия ответственна за ядерный кризис

По словам президента, оккупанты прикрываются станцией и обстреливают города и общины рядом. россияне на объектах станции хоронят боеприпасы и военную технику.

"Де-факто, станция заминирована. Все это свидетельствует, что россия отвергает требования безопасности стран Евросоюза и 15 других стран. В общей сложности 42 (государства – 24 канал), которые призвали россию вывести свои силы со станции", – сказал Зеленский.

Кстати Мир не поможет, – инженер Запорожской АЭС назвал два сценария действий оккупантов.

Он отметил, что говорится о Турции, Грузии, Великобритании, Южной Корее, Японии, Австралии, Канаде, США. Однако государство-террорист позволяет себе полностью игнорировать требования международного сообщества.

Это свидетельствует о необходимости немедленных действий. Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом и по странам Евросоюза, и по Турции, по Грузии, по странам из отдаленных регионов. Всё зависит от направления и силы ветра. Если из-за действий россии произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит,

– заявил президент.

Он отметил, что мир понимает – россия ответственна за ядерный кризис. Однако от разговоров нужно переходить к жестким санкциям против кремля.

Оккупанты захватили еще один объект возле ЗАЭС

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что россияне ворвались в медицинский лабораторный центр, находящийся вблизи ЗАЭС. Они заставляли работников сотрудничать с оккупационным режимом, однако люди отказались. В общей сложности штат состоит из 33 человек.

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